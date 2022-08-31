Петрозаводск, , 11:56 — REGNUM В Республике Карелия 31 августа начали работать 463 участковые избирательные комиссии (УИК), сообщили в пресс-службе республиканского избиркома.

Работа выездной избирательной комиссии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Так, с 31 августа заявления о голосовании по месту нахождения («Мобильный избиратель») можно подать не только в территориальные избиркомы (ТИК), через МФЦ и портал «Госуслуг», но и в УИК. Кроме того, в последний день лета начался прием заявлений о голосовании на дому.

«С момента начала работы УИК 31 августа избиратели могут проверить информацию о себе в списке избирателей», — добавили в избиркоме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы главы Карелии состоятся с 9 по 11 сентября 2022 года. В числе кандидатов — действующий глава республики Артур Парфенчиков, депутат Петрозаводского горсовета Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), временно безработный Анатолий Дударин (Демократическая партия России) и самозанятый Иван Кадаяс (партия «Родина»).

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