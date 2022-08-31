Стокгольм, , 11:50 — REGNUM После сентябрьских выборов в риксдаг Швеции партия Либералов не намерена голосовать за правительство, в котором заседают Социал-демократы или Шведские демократы. Об этом 31 августа завил лидер Либералов Йохан Персон в эфире радиостанции P3.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

Более того, Персон отмечает, что Шведским демократам дорога в правительство страны закрыта, даже если они получат больше голосов, чем Умеренные и, таким образом, станут крупнейшей правой партией Швеции, как показывают несколько последних опросов общественного мнения.

«Мы обладаем полным контролем над нашими собственными голосами [в риксдаге]. Мы никогда не позволим Шведским демократам войти в состав правительства», — заявил Персон.

В то же время он считает, что договориться по некоторыми вопросам не проблема.

«Я, например, не становлюсь сторонником Шведских демократов, если у нас есть общие взгляды на ядерную энергетику», — сказал политик.

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