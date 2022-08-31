Пекин, , 11:47 — REGNUM Предстоящие военные учения «Восток-2022», проводимые Россией с участием таких стран, как Китай и Индия, вызвали очередные спекуляции со стороны западных СМИ, которые раздувают из сотрудничества в области безопасности между Китаем и Россией «угрозу» на фоне спецоперации России на территории бывшей УССР, в связи с чем китайские эксперты заявили, что ничего нового в этой тактике США и Запада нет, сообщает 30 августа газета Global Times.

НОАК Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под командованием начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова на территории Восточного военного округа России и станут заключительным этапом подготовки российских Вооруженных Сил в этом году, сообщают российские СМИ. В стратегических учениях примут участие более 50 000 военнослужащих и более 5000 единиц вооружения и военной техники, в частности, 140 самолетов, 60 боевых кораблей, канонерских лодок и судов обеспечения.

Военно-морские силы России и Китая будут действовать в Японском море в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин на пресс-брифинге для иностранных военных атташе 29 августа. Согласно последним кадрам, обнародованным Министерством обороны России, иностранные военнослужащие и техника, участвующие в учениях «Восток-2022», прибыли на Сергеевский полигон в Приморском крае 29 августа. Помимо российских Вооруженных Сил, в учениях примут участие иностранные формирования из Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Сирии, Индии и других государств.

Ранее эксперты сообщали, что это первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила все три своих подразделения для участия в одних российских учениях. Отправка войск НОАК для участия в российских военных учениях также основана на ежегодном китайско-российском плане военного сотрудничества и консенсусе, достигнутом двумя сторонами.

Флотилия китайских военно-морских судов, состоящая из 10 000-тонного большого эсминца «типа 055» «Наньчан», фрегата с управляемыми ракетами «типа 054A» «Яньчэн» и судна комплексного снабжения «типа 903A» «Дунпинху», прошла 30 августа через Цусимский пролив из Восточно-Китайского моря в Японское море, сообщает Министерство обороны Японии. По словам наблюдателей, китайская военно-морская флотилия, скорее всего, направится в Россию для участия в учениях «Восток-2022».

Несмотря на то, что и российская, и китайская стороны заявили, что учения не направлены против каких-либо конкретных стран или военных союзов, некоторые западные СМИ и официальные стали раздувать «угрозу формирования военного союза» между Москвой и Пекином, а некоторые заявили, что оборонные связи между двумя странами укрепились после начала военной операции России на территории бывшей УССР в феврале, намекнув на поддержку Россией Китая в связи с недавней напряженностью в Тайваньском проливе, вызванной провокационным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Некоторые западные СМИ утверждали, что такое военное партнерство беспокоит ЕС и США, а такие СМИ, как Daily Mail, начали распускать слухи о том, что новые планы российско-китайских военных учений в Японском море, вероятно, встревожат Тайвань, указывая на то, что Россия может поддержать потенциальную военную операцию Китая на Тайване.

Китайско-российское сотрудничество в области обороны и безопасности служит основным интересам друг друга, не нацелено на какую-либо третью сторону и способствует региональному миру, стабильности и развитию, заявил недавно в эксклюзивном интервью Global Times посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

На это не повлияет внешняя среда, сказал Чжан, отметив, что Китай высоко ценит китайско-российское сотрудничество в области обороны и безопасности и будет совместно работать с Россией над продвижением двустороннего военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности на более высокий уровень и для охвата более широких областей.

По словам экспертов, по сравнению с частотой и масштабом военных учений, проводимых Западом во главе с США, обычные учения Китая намного меньше и реже проводятся с целью обеспечения регионального мира и безопасности. Например, военные учения России проводятся в то время, как США участвуют в учениях «Кромешная тьма», к которым присоединились Австралия и другие 15 стран.

«Некоторые западные страны и США обычно определяют китайско-российские отношения в новую эпоху сквозь призму собственных злокозненных взглядов», — заявил Global Times военный эксперт материковой части Китая и телекомментатор Сун Чжунпин .

Китай и Россия фактически вовлечены во всестороннее стратегическое партнерство в политической, экономической, военной, научно-технической областях, что резко контрастирует с так называемым военным альянсом США, поскольку последний является неравноправным партнерством, в котором союзники Вашингтона должны в первую очередь служить американским интересам, сказал Сун.

Джеффри Сакс, экономист из Колумбийского университета, сказал в недавней колонке, что западные рассказы о том, что «Запад благороден, в то время как Россия и Китай — зло, является простодушным и чрезвычайно опасным. Это попытка манипулировать общественным мнением, а не заниматься очень реальной и неотложной дипломатией».

Сакс писал, что основной нарратив Запада встроен в стратегию национальной безопасности США. Основная идея США заключается в том, что Китай и Россия являются непримиримыми врагами, которые «пытаются подорвать американскую безопасность и процветание». Эти страны, по мнению США, «полны решимости сделать экономику менее свободной и менее справедливой, наращивать свои вооруженные силы и контролировать информацию и данные, чтобы подавлять свои общества и расширять свое влияние», — отметил он.

Несмотря на то, что США и Запад активизировали усилия по изображению России и Китая в качестве коллективной угрозы — этот шаг служит только их собственным стратегическим целям, мир движется к «многополярной модели», как предсказывали некоторые мировые лидеры.

По словам Суна, участие Индии также можно рассматривать как воплощение того, что учения не нацелены на третью сторону. Чжан как посол Китая в России сказал Global Times, что рост развивающихся стран и развивающихся рынков, представленных Китаем и Россией, привел к корректировке международного ландшафта с точки зрения скорости, широты и глубины.

«Это всесторонне меняет мировой политический и экономический ландшафт и подталкивает международный политический и экономический ландшафт к многополярности», — сказал он.

США пытаются сформировать представление о том, как относиться к Китаю и России в целом, как если бы они рассматривали их по отдельности, это означает, что Вашингтону приходится корректировать свои краткосрочные и долгосрочные стратегии, ставя Европу в качестве приоритета или Азию на первое место, сказал директор Департамента европейских Исследования в Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь.

«Чтобы избежать неравенства в своих ресурсах с точки зрения внешней политики, США используют такой нарратив для объединения своих союзников в Европе и Азии и в то же время для усиления своей гегемонии в мире», — сказал он.

Помимо раздувания истерии вокруг китайско-российского военного сотрудничества, некоторые западные СМИ также подчеркивают, что после начала спецоперации России, Китай предпринимает шаги, чтобы заполнить «пустоту», оставленную западными санкциями в отношении России, например, в период с января по июль этого года Китай увеличил свой морской импорт российской нефти марки Urals со значительными скидками на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает CNN.