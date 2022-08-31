Кейптаун, , 11:49 — REGNUM Южноафриканская актриса Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет. Об этом сообщило издание The Washington Post 31 августа.

Чарлби Дин Цитата из видеоинтервью

По данным источника, актриса скончалась в одной из больниц Нью-Йорка (США), однако точная причина смерти не уточняется. Последней работой Дин стала картина «Треугольник печали», получившая три награды на Каннском кинофестивале в мае 2022 года.

Напомним, Чарлби Дин дебютировала как актриса в 2010 году, снявшись в комедии «Малёк». Она также сыграла в таких проектах, как «Чёрная молния», «Смертельная гонка», «Стандартное тихоокеанское время» и «Интервью с Богом».

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