Москва, 31 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке проведет заседание Госсовета, посвященное туризму. Об этом 31 августа сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Готовимся к Восточному форуму. Будет и выступление Путина, там будет и Госсовет важный по туризму. Очень важный, кстати, драйвер развития нашей экономики — туристическая отрасль», — сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что в выступлении главы государства на ВЭФ будут даны оценки общего экономического состояния и оценка развития Дальнего Востока.