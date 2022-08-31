Париж, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что любые отключения газа в случае нехватки этого источника энергии коснутся только предприятий, которые являются крупнейшими потребителями, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Сокращения не коснутся домохозяйств, мы не собираемся сокращать газ во французских домах, но это могут быть сокращения газа для компаний, крупных потребителей. Очевидно, что это будет иметь экономические и социальные последствия. А этого никто не хочет», — заявила премьер-министр.

Что касается электричества, то премьер-министр была более пессимистична в отношении физических лиц. Из-за остановки нескольких ядерных реакторов «произвели меньше электроэнергии, и могут быть периоды, когда возникнут проблемы с подачей электроэнергии для отдельных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заверила, что французская группа Engie «нашла другие источники поставок» газа.