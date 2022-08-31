Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Экономисты одного из крупнейших банков Швеции SEB ожидают резкого падения цен на жилье на 15−20%, когда рост шведского ВВП застопорится. Об этом сообщил телеканал SVT.

Цены на жилье (сс) nattanan23

«Мягкой рецессии будет трудно избежать», — констатируют в комментарии последнего отчета SEB главный экономист кредитно-финансового учреждения Йенс Магнуссон и руководитель отдела планирования Хокан Фрисен.

«Риксбанк по-прежнему наращивает темпы борьбы с инфляцией, и ключевая процентная ставка достигнет пика на уровне 2,25% уже в начале 2023 года. На домохозяйства оказывают давление падение реальных доходов, рост цен и удвоение процентных ставок», — говорится в августовском отчете SEB.

Однако не все так мрачно. Экономисты банка считают, что влияние пандемии на глобальные цепочки создания стоимости начинает ослабевать, а компании продолжают отчитываться о более сильных экономических показателях, в то время как рынки труда в различных странах выглядят стабильными.