Москва, , 11:46 — REGNUM Проход кораблей США через Тайваньский пролив является новой провокацией, направленной дестабилизацию ситуации в регионе. Такую позицию Москвы 31 августа на брифинге изложила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей США по акватории Тайванского пролива как новую провокацию, как часть цепочки провокации, направленную на сдерживание Пекина, оказание на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в целом», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив. Она подчеркнула, что США «намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации».

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По её словам, данная политика соответствует целям США по защите безопасности и стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

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