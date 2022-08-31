Москва, , 11:45 — REGNUM Пик спада потребительского спроса пришелся на весну 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила научный сотрудник департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Шарко.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Рынок, безусловно, изменился, но новые механизмы рынка электронной коммерции, запущенные до пандемии, уже невозможно остановить: меняются игроки на рынке, но «потребительская корзина» уже имеет стабильные очертания и привычное наполнение для российских потребителей, — сказала Шарко. — Импортозамещение сегодня находится, скорее, в фазе стабилизации: компании, которые проинвестировали в производство продуктов-субститутов в России, уже вышли на рынок, заняли новые ниши, видят результаты своей деятельности. Малый и средний бизнес все чаще ориентируется на производство продукции для внутреннего рынка».

Тем не менее, как полагает Шарко, спад потребления, который наблюдался весной и летом 2022 года отразится на среднегодовом прогнозе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский рынок входит в десятку наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВШЭ рассказали, как будет расти российский рынок электронной коммерции