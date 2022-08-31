Стокгольм, 31 августа 2022, 11:51 — REGNUM Правительство Швеции только с Умеренными именно этот посыл дала жителям страны лидер Христианских демократов Эбба Буш, выступая на телеканале SVT в ночь на 31 августа. В свою очередь политический обозреватель Матс Кнутсон считает, что сентябрьские выборы в стране могут обрушить планы Буш.

Правительство Королевства Швеция
Правительство Королевства Швеция
Tage Olsin

Матс Кнутсон отметил в эфире SVT, что Эбба Буш не сообщила никакой новой информации о формировании правого правительства Швеции Христианские демократы хотят заседать в правительстве только с Умеренными, о чем знают все.

«Интересно то, что она до сих пор держит закрытой дверь для Либералов», отмечает Кнутсон.

Затем журналист отметил, что опросы показывают, как Шведские демократы теснят Умеренных, становясь второй крупнейшей партией Швеции.

«Тогда баланс власти в корне меняется. Тогда [лидер Шведских демократов] Йимми Окессон выдвинет более жесткие требования», предупредил Кнутсон.

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