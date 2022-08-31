Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Правительство Швеции только с Умеренными — именно этот посыл дала жителям страны лидер Христианских демократов Эбба Буш, выступая на телеканале SVT в ночь на 31 августа. В свою очередь политический обозреватель Матс Кнутсон считает, что сентябрьские выборы в стране могут обрушить планы Буш.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Матс Кнутсон отметил в эфире SVT, что Эбба Буш не сообщила никакой новой информации о формировании правого правительства Швеции — Христианские демократы хотят заседать в правительстве только с Умеренными, о чем знают все.

«Интересно то, что она до сих пор держит закрытой дверь для Либералов», — отмечает Кнутсон.

Затем журналист отметил, что опросы показывают, как Шведские демократы теснят Умеренных, становясь второй крупнейшей партией Швеции.

«Тогда баланс власти в корне меняется. Тогда [лидер Шведских демократов] Йимми Окессон выдвинет более жесткие требования», — предупредил Кнутсон.

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