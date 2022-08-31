Пенза, 31 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Более 800 жителей Пензенской области в возрасте старше 25 лет примут участие в «Спартакиаде трудящихся». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

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Соревнования откроют 4 сентября в 10:00 (мск) в поселке Колышлей на стадионе «Центральный». Ожидается участие в Спартакиаде команд из всех муниципальных районов и городских округов области.

Трудящиеся поборются за звание лучшего в волейболе, армспорте, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, баскетболе 3×3, соревновании среди спортивных семей, шахматах и мини-футболе.

Как сообщало ИА REGNUM, первым победителем Всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов по регби-7 стала команда Пензенской области.

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