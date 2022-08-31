Донецк, 31 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Артиллеристы ВСУ открыли огонь по населённому пункту Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 11:00 с позиций в Дылеевке нанесён удар по населённому пункту Зайцево. Всего выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Куйбышевский район Донецка попал под обстрел киевских войск.