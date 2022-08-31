Канберра, , 11:48 — REGNUM 1 сентября министр обороны Австралии Ричард Марлз объявит о знаменательном соглашении, согласно которому австралийские моряки будут проходить обучение на британских атомных подводных лодках в качестве следующего шага по поставке в страну атомного подводного флота в рамках альянса AUKUS. Об этом написала газета The Times.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Марлз, который в настоящее время находится в поездке по Европе, где встречается со своими коллегами-министрами в Германии, Франции и Великобритании, практически завершил переговоры с Великобританией, чтобы австралийцы могли обучаться на подводных лодках класса «Astute».

В частности, журналисты отмечают, что Марлз достиг договоренностей, чтобы австралийские моряки смогли «получать доступ к секретным технологиям, которые хранились в тайне от иностранных государств в течение десятилетий».

»Возможность для австралийских подводников получить опыт работы на подводных лодках Соединенных Штатов или Соединенного Королевства будет иметь решающее значение», — сказал Марлз в интервью Times.