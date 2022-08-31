Оренбург, 31 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Оренбурге суд в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела, где фигурантами являются экс-министр сельского хозяйства Оренбуржья и учредитель свинокомплекса. Информация об этом опубликована 31 августа Ленинским райсудом города.

Уголовное дело

Объём уголовного дела составляет 151 том. Эк-глава минсельхоза Михаил Маслов и его защитники на 30 августа ознакомились со 115 томами. Учредитель СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов успел изучить 76 томов, а представитель потерпевшего — 104 тома. Срок предварительного следствия по резонансному делу продлён до 12 октября 2022 года.

«Учитывая обстоятельства, в том числе объем материалов уголовного дела, с которыми ознакомлены обвиняемые, их защитники и представитель потерпевшего, а также с которыми им еще предстоит ознакомиться, объем вещественных доказательств, истекшее время, предоставленное для ознакомления с материалами уголовного дела, суд полагал, что на настоящий момент оснований для ограничения в сроке для ознакомления с материалами уголовного дела не имеется, учитывая также то обстоятельство, что срок предварительного следствия позволяет указанным лицам реализовать их права, предусмотренные ст. 217 УПК РФ», — пояснили в судебной инстанции и добавили, что постановления суда не вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-министра Михаила Маслова задержали в июне 2018 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Учредителю свинокомплекса инкриминируют мошенничество. Речь идет о махинациях с субсидиями в размере более 100 млн рублей для селекционно-генетического центра свиноводства.