Канберра, 31 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Отделение Amnesty International в Австралии призывает правительство страны нарастить прием беженцев из Афганистана после того, как новый отчет правозащитников показал, что иранские и турецкие военные незаконно открывали огонь по мужчинам, женщинам и детям, спасающимся от власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 августа написала британская The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

31 августа AmnestyInternational опубликовала разоблачающий отчет об обращении с афганскими просителями убежища на иранской и турецкой границах. Отчет основан на 74 интервью и документирует ряд инцидентов, вызывающих беспокойство. В нем утверждается, что силы безопасности, в основном на иранской границе, стреляли в афганцев, когда те перелезали через стены или пытались проползти под пограничными ограждениями.

Предыдущее правительство Австралии установило квоту в 16 500 мест для приема беженцев из Афганистана. Отделение Amnesty International в Австралии призывает новый лейбористский кабинет министров увеличить ее на 3 500 мест.