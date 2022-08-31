Сеул, , 11:40 — REGNUM В Южной Корее продлили безвизовый режим для жителей Японии, Тайваня и Макао до 31 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально данный режим был временно введён в начале августа в поддержку туристического фестиваля Seoul Festa 2022, призванного привлечь в страну иностранных туристов.

Отмечается, что с 1 по 21 августа среднесуточный туристический поток из Японии и Тайваня увеличился на 97%.

Решение о продлении действия безвизового режима было принято по предложению властей Сеула и Пусана, а также туристических компаний с учётом запланированных на сентябрь и октябрь международных мероприятий.

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