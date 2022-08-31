Москва, , 11:40 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направил на официальный отзыв в правительство РФ законопроект, вводящий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

Он напомнил, что сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей.

«Мы с коллегами по ИТ-комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что в законопроекте предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также предлагается ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

«Кроме того, комитетом завершается работа над ранее анонсированным законопроектом, который вносит корреспондирующие изменения в ряд законов и вводит запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн. После начала осенней сессии Госдумы, комитет будет готов провести открытые общественные обсуждения этих инициатив», — заключил Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, который был внесен в Госдуму главой думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ).