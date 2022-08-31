Луганск, 31 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ и пять бронетранспортеров, сообщили 31 августа в Народной милиции ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; пять бронетранспортёров; шесть единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомстве.

Также сообщается, что 30 августа более шести гектар территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных киевскими боевиками в районах населенных пунктов Осколоновка и Лозоватка.