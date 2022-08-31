Донецк, 31 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка попал под обстрел киевских войск. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:55 нанесён удар с позиций ВСУ в населённом пункте Орловка. По Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска совершили обстрел Петровского района Донецка и посёлка Широкая Балка.