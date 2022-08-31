Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге 67 164 ребёнка пойдут 1 сентября 2022 года в первый класс. Об этом 31 августа сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоклассники первого сентября перед торжественной линейкой Дарья Драй © ИА REGNUM

«Система образования Санкт-Петербурга полностью готова к реализации образовательных программ, к проведению воспитательной работы, — заявила Путиловская. — У нас приступает к работе 681 общеобразовательная школа, и почти 570 тысяч школьников завтра придут к нам в образовательные учреждения. Из них 67 164 первоклассника впервые переступят порог школы».

Новое число петербургских школьников — на три тысячи больше, чем в прошлом году. В Петербурге уже который год фиксирует рост числа и первоклассников, и учащихся других классов.

«С 2011 года по 2022 год мы наблюдаем увеличение количества учащихся образовательных учреждений наших школ на 360 тысяч человек», — отметила Путиловская.

В Петербурге завтра состоятся торжественные линейки перед началом учебного года. По традиции их проводят на улице, но в случае непогоды используют запасной вариант и проведут их в помещениях.

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