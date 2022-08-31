Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 67 164 ребёнка пойдут 1 сентября 2022 года в первый класс. Об этом 31 августа сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Первоклассники первого сентября перед торжественной линейкой

«Система образования Санкт-Петербурга полностью готова к реализации образовательных программ, к проведению воспитательной работы, — заявила Путиловская. — У нас приступает к работе 681 общеобразовательная школа, и почти 570 тысяч школьников завтра придут к нам в образовательные учреждения. Из них 67 164 первоклассника впервые переступят порог школы».

Новое число петербургских школьников — на три тысячи больше, чем в прошлом году. В Петербурге уже который год фиксирует рост числа и первоклассников, и учащихся других классов.

«С 2011 года по 2022 год мы наблюдаем увеличение количества учащихся образовательных учреждений наших школ на 360 тысяч человек», — отметила Путиловская.

В Петербурге завтра состоятся торжественные линейки перед началом учебного года. По традиции их проводят на улице, но в случае непогоды используют запасной вариант и проведут их в помещениях.