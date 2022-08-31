Канберра, 31 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. 1 и 2 сентября в Австралии пройдет саммит по труду, где встретятся представители профсоюзов, частного бизнеса и высокопоставленные политики. Однако оппозиция призывает бойкотировать мероприятие, ссылаясь на его нерепрезентативность. Об этом 31 августа написала газета The Guardian.

Liberal.org.au Эмблема Либеральной партии Австралии

Позицию Либеральной партии на брифинге для СМИ прояснила заместитель лидера оппозиции Сюзан Лей. В частности, она поддержала решение бойкотировать саммит по трудоустройству.

«Смотрите, 10% рабочих [по всей стране] состоят в профсоюзах. А на саммите по труду 25% участников приходятся на представителей профсоюзов. Так что это уже доминирование определенной точки зрения», — сказал Лей.

«И я говорю, что заполнение саммита людьми с заранее определенной позицией, поддерживаемой правительством, тоже, кстати, с заранее определенной позицией … на самом деле не в интересах малого бизнеса, рабочих и экономики в целом», — добавила политик.