Канберра, , 11:38 — REGNUM Общий объем выбросов парниковых газов в Австралии увеличился на 1,5% за 12 месяцев, предшествующих марту текущего года, когда на континенте была прекращена практика введения локдаунов. Об этом 31 августа написала британская The Guardian.

Выбросы PublicDomainPictures

Квартальные данные правительства о выбросах в атмосферу показывают, что выбросы за 12 месяцев выросли на 7,4 млн тонн, достигнув 487,1 млн тонн. Это происходит из-за увеличения углеродного загрязнения в результате использования транспорта, работы обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

В ежеквартальном отчете говорится, что выбросы в Австралии за предыдущий год были на 21,6% ниже уровня 2005 года.

Журналисты напоминают, что ранее правительство Австралии под руководством действующего премьер-министра Энтони Альбаниза поставило цель сократить выбросы к 2043 году на 43% по сравнению с уровнем 2005 года.