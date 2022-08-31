Анкара, 31 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года экономика Турции показала быстрый рост, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточил усилия на росте, а не борьбе с инфляцией, как сообщает Financial Times.

мир-туризма.com Анкара

За три месяца с апреля по июнь, несмотря на максимальную за 23 года инфляцию, достигшую почти 80%, ВВП страны вырос на 7,6% в годовом исчислении благодаря высокому экспорту, чему способствовало ослабление турецкой лиры.

Рост — один из самых высоких среди стран «Большой двадцатки» — также был обеспечен высоким уровнем потребления домохозяйств, поскольку жители спешили купить товары в ожидании дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы.

Определяя экономическую политику страны, президент Эрдоган ставит рост выше финансовой стабильности и снижения инфляции, утверждая, что это создаст рабочие места и повысит благосостояние.

Он отвергает идею, что повышение процентных ставок способствует снижению инфляции, и в августе шокировал рынки, распорядившись, чтобы центральный банк снизил базовую ставку кредитования до 13%.

Турецкие власти утверждают, что используют новую экономическую модель, которая позволит справиться с ростом цен путем увеличения экспорта, инвестиций и занятости.

Турецкая оппозиция утверждает, что подход Эрдогана ухудшает уровень жизни и усугубляет проблему бедности.