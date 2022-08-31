Прага, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Достижения компромисса в ЕС по вопросу выдачи шенгенских виз российским гражданам ожидает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом он заявил 31 августа журналистам перед началом второго дня неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

Он отметил, что партнёры по Евросоюзу ищут пути для компромисса в отношении шенгенских виз. Северные государства, чьи границы с Россией перегружены, выдвинули конкретные требования. Они хотят также решения проблем практического характера.

«В первую очередь это вопрос нашего единства. Мы хотим продемонстрировать то, что Европа может договориться», — сказал Липавский.

По его словам, некоторые страны выступают за более широкие исключения из правил выдачи виз, которые сейчас обсуждаются. Он предположил, что путь для принятия в Праге компромиссного решения будет найден.

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия 1 июля стала председателем Совета ЕС на полгода, до 31 декабря.

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