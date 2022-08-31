Донецк, , 11:35 — REGNUM Киевские войска совершили обстрел Петровского района Донецка и посёлка Широкая Балка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

В 10:52 с позиций в населённом пункте Новгородское открыт огонь из миномёта по населённому пункту Широкая балка. Всего выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 11:05 из Красногоровки по Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.