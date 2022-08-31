Москва, 31 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что в случае победы на выборах премьер-министра страны она намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. По его словам, получение лицензии на освоение шельфа Северного моря в настоящее время вряд ли на что-то повлияет:

Jarvin Добыча нефти в Северном море

«На мой взгляд, это скорее предвыборное заявление Лиз Трасс, которое можно сравнить с обещанием Бориса Джонсона построить 8 атомных электростанций и решить все проблемы с энергетикой. Масштаб задачи Трасс, конечно, чуть меньше, но она ни при каких обстоятельствах мгновенно не решится. И этому есть несколько причин. Даже если представить, что работы на шельфе начнутся прямо сейчас, то первые результаты в виде добычи нефти и газа в лучшем случае будут получены к концу 2023 года.

Во-первых, бурение новых скважин, в особенности на шельфе, это достаточно сложный и долгоиграющий процесс. Кроме того, нет никаких гарантий, что бурение будет удачным и сразу удастся попасть в купол месторождения. Во-вторых, у разработчиков шельфа должны быть готовы буровые платформы и буровые суда, которые смогут в течение быстрого срока приехать в точку бурения.

В связи с этим можно предположить, что бурение новых скважин на шельфе Северного моря сможет изменить энергетический баланс Великобритании в перспективе 3-5 лет. Но на сегодняшний день возникает очень много вопросов. Главным из них является реальное подтверждение запасов нефти и газа на шельфе Северного моря в тех количествах, которые позволили бы заместить выпадающие поставки и обеспечить энергетическую независимость Великобритании».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что выдачу лицензий на бурение для последующей добычи газа и нефти в Северном море и освоения новых месторождений намерена одобрить глава МИД Великобритании Лиз Трасс, 29 августа известили в Times. По данным источников издания, Трасс может выдать как минимум 130 лицензий на бурение и разведку месторождений.

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