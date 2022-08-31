Москва, , 11:35 — REGNUM Российский потребитель в 2022 году окончательно привык покупать онлайн не только продукты первой необходимости, но и лекарства, одежду, бытовую технику, получать онлайн-услуги разных профилей, поэтому частота таких покупок стремительно увеличивается в количественном отношении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила заместитель декана, руководитель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Вера Ребязина.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«По данным Data Insight, российский рынок входит в десятку наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире. Согласно прогнозу, объем рынка электронной коммерции к 2023 году составит 5,7 трлн рублей (рост на 1,3 трлн руб. — 29,5%), а ее доля увеличится на 3% в розничной торговле, — сказала она. — Данный рост можно объяснить рядом факторов. Во время пандемии у потребителей сохранилась привычка совершать покупки онлайн, установились доверительные отношения со многими ретейлерами — каждый потребитель уже имеет позитивный опыт, и сформировалась первичная лояльность к определенным онлайн-магазинам. Потребитель в 2022 году укоренил привычку покупать онлайн не только продукты первой необходимости, но и лекарства, одежду, бытовую технику, получать онлайн-услуги разных профилей, поэтому частота таких покупок стремительно увеличивается в количественном отношении».

Она подчеркнула, что доставка прочно вошла в жизнь российского потребителя. Если раньше было важно, чтобы доставка была бесплатной и быстрой, то сегодня это отдельная услуга и потребитель готов за нее платить, а конкурентное преимущество заключается только в скорости доставки.

«Таким образом, есть все основания полагать, что выделенный тренд не только подтвердится, но и осуществится с превышением показателей», — сказала Ребязина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Светлана Березка рассказала, что рост цен на продукты питания и товары первой необходимости и снижение покупательской способности мотивируют потребителей откладывать покупки, если в них нет острой необходимости.