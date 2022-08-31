В ВШЭ рассказали, как будет расти российский рынок электронной коммерции
Москва, 31 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российский потребитель в 2022 году окончательно привык покупать онлайн не только продукты первой необходимости, но и лекарства, одежду, бытовую технику, получать онлайн-услуги разных профилей, поэтому частота таких покупок стремительно увеличивается в количественном отношении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила заместитель декана, руководитель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Вера Ребязина.
«По данным Data Insight, российский рынок входит в десятку наиболее быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире. Согласно прогнозу, объем рынка электронной коммерции к 2023 году составит 5,7 трлн рублей (рост на 1,3 трлн руб. — 29,5%), а ее доля увеличится на 3% в розничной торговле, — сказала она. — Данный рост можно объяснить рядом факторов. Во время пандемии у потребителей сохранилась привычка совершать покупки онлайн, установились доверительные отношения со многими ретейлерами — каждый потребитель уже имеет позитивный опыт, и сформировалась первичная лояльность к определенным онлайн-магазинам. Потребитель в 2022 году укоренил привычку покупать онлайн не только продукты первой необходимости, но и лекарства, одежду, бытовую технику, получать онлайн-услуги разных профилей, поэтому частота таких покупок стремительно увеличивается в количественном отношении».
Она подчеркнула, что доставка прочно вошла в жизнь российского потребителя. Если раньше было важно, чтобы доставка была бесплатной и быстрой, то сегодня это отдельная услуга и потребитель готов за нее платить, а конкурентное преимущество заключается только в скорости доставки.
«Таким образом, есть все основания полагать, что выделенный тренд не только подтвердится, но и осуществится с превышением показателей», — сказала Ребязина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Светлана Березка рассказала, что рост цен на продукты питания и товары первой необходимости и снижение покупательской способности мотивируют потребителей откладывать покупки, если в них нет острой необходимости.