Москва, , 11:32 — REGNUM Обвинения властей столицы Черногории Подгорицы в адрес России в кибератаках на правительственные ресурсы безответственные. Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что, Москва расценивает тиражируемые в черногорских СМИ обвинения в адрес России как лишённые элементарной логики

«Это пример политической атрибуции компьютерных инцидентов в стиле в «хайли лайкли», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, недружественное поведение Черногории по отношению к России уже давно не удивляет Москву, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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