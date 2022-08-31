Захарова: обвинения Черногории в адрес РФ в кибератаках безответственны
Москва, 31 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Обвинения властей столицы Черногории Подгорицы в адрес России в кибератаках на правительственные ресурсы безответственные. Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва расценивает тиражируемые в черногорских СМИ обвинения в адрес России как лишённые элементарной логики.
«Это пример политической атрибуции компьютерных инцидентов в стиле в «хайли лайкли», — отметила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, недружественное поведение Черногории по отношению к России уже давно не удивляет Москву, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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