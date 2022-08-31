Москва, 31 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Обвинения властей столицы Черногории Подгорицы в адрес России в кибератаках на правительственные ресурсы безответственные. Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что Москва расценивает тиражируемые в черногорских СМИ обвинения в адрес России как лишённые элементарной логики.

«Это пример политической атрибуции компьютерных инцидентов в стиле в «хайли лайкли», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, недружественное поведение Черногории по отношению к России уже давно не удивляет Москву, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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