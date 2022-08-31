Стокгольм, 31 августа 2022, 11:33 — REGNUM Станут ли после сентябрьских выборов в риксдаг Шведские демократы второй крупнейшей партией Швеции или нет большой вопрос. Однако ясно одно: их лидер Йимми Окессон не станет кандидатом в премьер-министры Швеции от правой правительственной альтернативы, поскольку большинства в парламенте он не получит. Об этом сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон
Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон
(сс)

Действительно, у Шведских демократов неплохие шансы стать лидером второй по численности голосов и мандатов в риксдаге партией Швеции, однако лидером оппозиции по-прежнему остается и будет оставаться лидер Умеренных Ульф Кристерссон, который является главным претендентом на пост премьера Швеции наравне с лидером Социал-демократов Магдаленой Андерссон. Однако имидж Кристерссона лидера оппозиции, который не возглавляет крупнейшую оппозиционную партию от этого страдает.

«Если Шведские демократы получат больше голосов, чем Умеренные, это прежде всего будет иметь психологический эффект», прокомментировал в эфире SVT бывший министр обороны Швеции в правительстве Умеренных Микаэль Оденберг.