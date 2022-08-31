Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Станут ли после сентябрьских выборов в риксдаг Шведские демократы второй крупнейшей партией Швеции или нет — большой вопрос. Однако ясно одно: их лидер Йимми Окессон не станет кандидатом в премьер-министры Швеции от правой правительственной альтернативы, поскольку большинства в парламенте он не получит. Об этом сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

Действительно, у Шведских демократов неплохие шансы стать лидером второй по численности голосов и мандатов в риксдаге партией Швеции, однако лидером оппозиции по-прежнему остается и будет оставаться лидер Умеренных Ульф Кристерссон, который является главным претендентом на пост премьера Швеции наравне с лидером Социал-демократов Магдаленой Андерссон. Однако имидж Кристерссона — лидера оппозиции, который не возглавляет крупнейшую оппозиционную партию — от этого страдает.

«Если Шведские демократы получат больше голосов, чем Умеренные, это прежде всего будет иметь психологический эффект», — прокомментировал в эфире SVT бывший министр обороны Швеции в правительстве Умеренных Микаэль Оденберг.