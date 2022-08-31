Москва, 31 августа 2022, 11:32 — REGNUM Европейские политики заблуждаются, думая, что все граждане России хотят получить визы в шенгенскую зону, Великобританию, США или Канаду, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
Совет Федерации РФ

Ранее сообщало ИА REGNUM, что главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз гражданам России.

«Они заблуждаются. Большинство наших граждан вообще предпочитают проводить свой отпуск в России. Что касается летнего отдыха, то россияне давно облюбовали Крым, Сочи, Анапу, Геленджик и т.д. Если говорить о загранице, то отдыху на побережье Испании, Греции, Кипра наши граждане предпочитают Турцию, Египет, Таиланд, Эмираты. Там и отели новее, и сервис на голову выше, а цена пониже», — отметил Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, те, кто хотел побывать в музеях Франции, Италии, Германии, Чехии давно уже там побывал и каждый год ездить на экскурсии в эти страны желающих будет немного.

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