Москва, , 11:32 — REGNUM Европейские политики заблуждаются, думая, что все граждане России хотят получить визы в шенгенскую зону, Великобританию, США или Канаду, отметил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

Ранее сообщало ИА REGNUM, что главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз гражданам России.

«Они заблуждаются. Большинство наших граждан вообще предпочитают проводить свой отпуск в России. Что касается летнего отдыха, то россияне давно облюбовали Крым, Сочи, Анапу, Геленджик и т.д. Если говорить о загранице, то отдыху на побережье Испании, Греции, Кипра наши граждане предпочитают Турцию, Египет, Таиланд, Эмираты. Там и отели новее, и сервис на голову выше, а цена пониже», — отметил Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, те, кто хотел побывать в музеях Франции, Италии, Германии, Чехии давно уже там побывал и каждый год ездить на экскурсии в эти страны желающих будет немного.

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