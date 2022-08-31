Сеул, , 11:31 — REGNUM 8 октября в столице Южной Кореи после двухлетнего перерыва пройдет Международный фестиваль фейерверков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской компании Hanwha, являющейся организатором мероприятия.

Фейерверк M.5857.com

Сообщается, что как и в 2019 году фестиваль пройдет в парке на берегу реки Хан, расположенном в районе Ёыйдо.

Известно, что в шоу также примут участие пиротехники из Италии и Японии.

Отметим, что данный фестиваль проводится с 2000 года. За всю историю проведения мероприятия проведение международного фестиваля отменяли пять раз. В 2011 году фестиваль отменили из-за террористических актов 11 сентября, в 2006 году — из-за ядерных пусков КНДР, в 2009 годах — из-за пандемии «свиного» гриппа H1N1, а в 2020 и 2021 годах — из-за COVID-19.