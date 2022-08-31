Донецк, 31 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Нанесён новый удар по Кировскому району Донецка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 11:00 киевские боевики открыли огонь с позиций в населённом пункте Красногоровка. По Кировскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике.