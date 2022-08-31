Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Иномарка наехала на четырёхлетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу на улице Маршала Захарова. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Школьники на пешеходном переходе Гибдд.рф/r/40

ДТП произошло 30 августа около 16:50 мск у дома 15 по улице Маршала Захарова. 41-летний водитель кроссовера Ford Kuga наехал на четырехлетнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть в сопровождении материи по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП девочка бригадой скорой помощи в состоянии средней тяжести госпитализирована», — уточнили в полиции.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.