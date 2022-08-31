Стокгольм, 31 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Когда дело доходит до формирования правительства, то лидер Христианских демократов Эбба Буш считает, то ее партия сегодня готова допустить формирование коалиционного правительства Швеции после сентябрьских выборов только с Умеренными. Об этом политик заявила в студии телеканала SVT.

Городская ратуша. Стокгольм. Швеция

«Мы сотрудничаем уже 18 лет, и до сих пор это работало хорошо», — отметила Буш.

Она считает, что правому правительству Швеции потребуется поддержка со стороны Либералов и Шведских демократов, но подчеркивает, что Шведские демократы ни при каких условиях не получат министерских должностей — вне зависимости от того, станут ли они второй крупнейшей партией Швеции.

«[Лидер Шведских демократов] Йимми Окессон и я видим схожие проблемы. Но для перемен нужна политическая сноровка. Таковая у меня есть, а у Йимми Окессона ее нет», — заявила политик.