Буй, Костромская область, , 12:09 — REGNUM В городе Буе Костромской области 6-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Инцидент произошёл вечером 30 августа.

Место происшествия СУ СКР

Мальчик получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. Следователи отмечают, что ребёнок воспитывался в благополучной полной семье.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Чаще всего подобные инциденты случаются из-за недосмотра взрослых. С начала 2022 года это первый подобный случай в регионе.

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