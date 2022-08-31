Багдад, 31 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выступил с официальным заявлением по ситуации в стране. Об этом 31 августа сообщает Al-Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Каземи выступил по государственному телевидению, рассказав о ходе акций протеста, которые охватили Багдад и другие иракские города.

По словам премьер-министра страны, правительство намерено расследовать события, послужившие причиной беспорядков, в частности — случаи открытия огня из боевого оружия по демонстрантам.

«Мы сформировали следственную группу для установления лиц, ответственных за передачу оружия в руки тем, кто открыл огонь по демонстрантам. Сотрудники сил безопасности отказались наставить оружия на иракцев, несмотря на весь свой гнев», — цитируют СМИ заявление аль-Каземи.