Екатеринбург, 31 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Все образовательные учреждения Свердловской области проверили на пожарную опасность. Выявлены 1224 нарушения, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЧС

Сотрудники МЧС организовали проверки 2659 общеобразовательных организаций. Из них 1164 — дошкольные учреждения и 61 организация высшего образования.

Наиболее частыми нарушениями стали несоответствие требованиям путей эвакуации и неисправность сетей пожарного водоснабжения. По факту выявленных нарушений к ответственности привлечены 35 юридических и 82 должностных лица.

Отмечается, что в учебных заведениях в сентябре пройдёт месячник безопасности. В школах организуют учебные эвакуации.