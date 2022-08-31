Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Сегодня в очереди на операцию в Каролинской университетской больнице стоят 5500 пациентов — столько же, сколько ежегодно в течение последних трех лет. Но до конца года больница стремится стать первой в Швеции университетской больницей без очередей. Об этом 31 августа сообщил телеканал SVT.

Старый город, Стокгольм (сс) Holger.Ellgaard

Несмотря на пандемию, в прошлом году в больнице было проведено на 1500 операций больше по сравнению с 2019 годом. Рост соответствует 5%.

Очередь на операции за время пандемии не увеличилась. Отчасти это связано с дополнительными операциями, которые проводятся по субботам, а отчасти с успешным сотрудничеством между отделениями медицинского учреждения.

Напомним, что Каролинская университетская больница является крупнешим медучреждением в Стокгольме.