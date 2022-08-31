31 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Избирком США получил заявку от движения в поддержку Джо Байдена на президентских выборах 2024 года. Пользователи соцсетей сомневаются, что Байден до этого времени доживёт.

Татьяна Иващенко, , 11:57 — REGNUM В соцсетях 31 августа обсуждают информацию о том, что избирком США получил заявку от движения в поддержку Джо Байдена на президентских выборах 2024 года.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Движение называется Biden for President. Заявка на его регистрацию была заполнена 26 августа. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Пользователи соцсетей оставили по этому поводу множество саркастических комментариев. Они напомнили о возрасте Байдена (сейчас ему 79 лет) и особенностях его поведения на посту президента США. Некоторые вообще усомнились в том, что Байден доживёт до 2024 года.

«Байден не пойдёт на выборы, его понесут», — иронизирует подписчица новостного телеграм-канала Елена.

«Он говорить-то ещё в состоянии будет к этому времени? Или только здороваться с невидимками?» — спрашивает Julia.

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«Куда уже ему? Тапки разве что готовить белые, а не Белый дом», — считает Максим С.

«Правильно, Байден, пытайся… Ты ещё не всё изуродовал…» — комментирует Николай.

«А доживёт ли?» — задаётся вопросом Марина З.

«Иван Байденко выполняет задание по развалу США. Весьма успешно! Пока что лучший агент. Так держать», — смеётся Lina R.

«Не доживёт дедуся», — уверен пользователь с ником 1911.

«Демократов надо судить за жестокое обращение со стариками», — оставил саркастический комментарий Тигран.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890.

«Это просто великолепно! Будет и дальше над кем смеяться…» — отметил Piter S.

«Не расстанусь с Белым домом, буду вечно в нём сидеть! Подпись — Джо», — иронизирует Владимир В.

«Придётся вводить новую должность — подметатель байденовского песка. К новому сроку песок ещё больше посыплется», — смеётся Марина.

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«Ну-ну, удачи… В США на пенсию не выгоняют, нет?» — спрашивает Ольга Ф.

«Ему хорошо с самим с собой. Даже просто здороваясь с воздухом», — отметил Корж.

«Жажда денег и власти сводит дедушку с ума», — подытожила обсуждение Ольга Н.

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