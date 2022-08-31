Москва, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Известный режиссёр Владимир Бортко объяснил популярность советских фильмов. Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей».

obozrevatel.com Владимир Бортко

По мнению Бортко, секрет качества советских картин заключается в том, что они «выпускались в разных уголках страны, но все они были близки советским гражданам». Постановщик также выразил недовольство современным кинематографом, который существенно отличается от советского: «Сейчас же происходит черти что!».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Мосфильма» Юрий Кара поддержал отказ России от «Оскара». По словам Кары, российским постановщикам необходимо перестать «угождать» американской киноакадемии.