Донецк, 31 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:45 нанесён удар с позиций в населённом пункте Новгородское. По Широкой Балке выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики нанесли удар по Кировскому району Донецка.