Пекин, 31 августа 2022, 11:26 — REGNUM Япония должна извлекать уроки из истории и быть осторожной в словах и делах, касающихся военных вопросов и вопросов безопасности, чтобы иметь возможность завоевать доверие соседних стран и международного сообщества, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая после того, как глава минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Японии необходимо улучшить свои возможности по перехвату ракет и контрнаступлении, сообщает 30 августа газета Global Times.

Японский милитаризм
Японский милитаризм

Хамада сделал эти замечания во время интервью 29 августа, посвященного обсуждению гиперзвукового оружия. Некоторые эксперты считают, что декларация направлена против Китая, России и Северной Кореи.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на очередном пресс-бирифнге, что Япония в последние годы продвигается все дальше и дальше по пути военной экспансии, включая значительное увеличение военных бюджетов, энергичное развитие противоракетного, космического, гиперзвукового оружия и других военных технологий, укрепление американо-японского военного сотрудничества, стремясь развить свой так называемый потенциал контратаки. Некоторые люди даже выступали за «совместное использование ядерного оружия» с США, разрешив размещение американского ядерного оружия на территории Японии.

Эти действия Японии серьезно нарушат пацифистскую конституцию и политику, ориентированную исключительно на оборону, серьезно угрожая миру, безопасности и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Чжао.

Япония должна по полном серьезе извлечь уроки из истории, придерживаться пути мирного развития, уважать интересы безопасности своих азиатских соседей на практике и быть осторожной в своих словах и делах в области военной безопасности, чтобы действительно завоевать доверие своих соседей и международного сообщества, добавил Чжао.