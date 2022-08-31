Пекин, 31 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Япония должна извлекать уроки из истории и быть осторожной в словах и делах, касающихся военных вопросов и вопросов безопасности, чтобы иметь возможность завоевать доверие соседних стран и международного сообщества, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая после того, как глава минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что Японии необходимо улучшить свои возможности по перехвату ракет и контрнаступлении, сообщает 30 августа газета Global Times.

Японский милитаризм

Хамада сделал эти замечания во время интервью 29 августа, посвященного обсуждению гиперзвукового оружия. Некоторые эксперты считают, что декларация направлена против Китая, России и Северной Кореи.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на очередном пресс-бирифнге, что Япония в последние годы продвигается все дальше и дальше по пути военной экспансии, включая значительное увеличение военных бюджетов, энергичное развитие противоракетного, космического, гиперзвукового оружия и других военных технологий, укрепление американо-японского военного сотрудничества, стремясь развить свой так называемый потенциал контратаки. Некоторые люди даже выступали за «совместное использование ядерного оружия» с США, разрешив размещение американского ядерного оружия на территории Японии.

Эти действия Японии серьезно нарушат пацифистскую конституцию и политику, ориентированную исключительно на оборону, серьезно угрожая миру, безопасности и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Чжао.

Япония должна по полном серьезе извлечь уроки из истории, придерживаться пути мирного развития, уважать интересы безопасности своих азиатских соседей на практике и быть осторожной в своих словах и делах в области военной безопасности, чтобы действительно завоевать доверие своих соседей и международного сообщества, добавил Чжао.