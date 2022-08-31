Стокгольм, 31 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На ближайшие выборы в риксдаг Швеции Христианские демократы идут с обещанием устранить очереди за медицинской помощью путем национализации системы здравоохранения. В то же время партия управляет в большинстве регионов Швеции, где качество здравоохранения оставляет желать лучшего. Это стало темой разговора лидера Христианских демократов Эббы Буш с ведущими телеканала SVT в ночь на 31 августа.

Швеция

«Мы берем на себя полную ответственность там, где здравоохранение хромает и где мы участвуем в местном самоуправлении», — заявила политик.

В то же время в 7 из 13 регионов Швеции, где заседают Христианские демократы, 40 и более процентов пациентов ждали операций или других специализированных мероприятий более 90 дней, предусмотренных законодательством. Эбба Буш признает, что Христианские демократы потерпели неудачу в вопросе медицинской безопасности граждан.

«Мы подвели пациентов, это совершенно очевидно», — призналась политик.