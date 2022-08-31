Юрга, Кемеровская область, , 11:27 — REGNUM В юргинской школе №15 в расписании появился урок самообороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кемеровской области.

На чемпионате России по самбо Фото предоставлено пресс-службой УГМК

С нового учебного года он будет проходить у учеников с 3 по 9 классов. Науку будут осваивать около 400 школьников. Тренером станет учитель физкультуры.

В школе к новому учебному году оборудовали зал самбо — под него отвели один из учебных классов. Капитальный ремонт здесь провели за счёт консолидированного бюджета. Финансирование составило более 1 млн рублей. Ещё 250 тысяч рублей выделила Федерация самбо России — на борцовский ковер и детскую спортивную форму.

Отметим, что весной 2022 года Кемеровская область заключила соглашение с Всероссийской федерацией самбо о развитии этого боевого вида спорта.