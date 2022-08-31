Прага, 31 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций когда-нибудь придётся прекратить, чтобы перейти к дипломатии. Об этом министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил по прибытии в Прагу на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в ЕС стараются добиться исполнения уже принятых санкций. Но нельзя постоянно вводить «санкции, санкции, санкции».

«В какой-то момент нужно задуматься, как мы можем снова встать на путь дипломатии. Я знаю, что сейчас об этом речи не идёт», — сказал Ассельборн.

В будущем, добавил министр, Евросоюзу нужно будет найти решения для прекращения «ужасного» вооружённого конфликта на территории б. УССР, но «время пока не пришло».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что экономику России ждёт ещё больший ущерб из-за санкций.

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