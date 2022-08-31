Багдад, , 11:25 — REGNUM В Ираке происходит «уничтожение государственности и хаос». Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

«В очередной раз не очень вышло у жулья с «демок’атией». Скоро придётся бежать и оттуда, бросая все и всех. Сирия, Ливия, Ирак, Афган. Миллионы смертей. Разруха. Обнищание населения. Уничтожение государственности. Хаос. На очереди [бывш. УССР]», — прокомментировал события в Ираке курганский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Ирака продолжаются вооруженные столкновения силовиков и сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра. Издание Bloomberg намекает, что нынешние иракские потрясения могут быть связаны с итогами визита в Израиль и Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, его стремлениями по-новому разыграть иранскую геополитическую «карту». Но помимо США, Ирана, ряда арабских стран в иракские события активно вовлечена и Турция, которая осуществляет военную операцию против Курдской рабочей партии в северных (и не только) иракских провинциях.

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